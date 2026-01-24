Haberler

Van'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 96 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 96 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi mevkisinde yapılan yol kontrolleri sırasında, 96 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
