Başkale'de 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi arama-tarama faaliyeti sırasında 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyeti sırasında 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda araziye gizlenmiş 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ile ilgili kişi, ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.