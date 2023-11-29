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Başkale'de 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi arama-tarama faaliyeti sırasında 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyeti sırasında 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda araziye gizlenmiş 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ile ilgili kişi, ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

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