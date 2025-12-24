Haberler

Başkale'de kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi

Başkale'de kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde Aile Destek Merkezlerinin kurslarına katılan kadınların el emeği ürünleri sergilendi. Kaymakam Erdoğan açılışını yaptığı sergide kursiyerlere belgeleri verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) kurslarına katılan kadınların hazırladığı ürünler sergilendi.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunda düzenlenen sergide, ilçenin dört mahallesinde Kaymakamlığa bağlı faaliyet gösteren merkezlerdeki kursiyerlerin ürünleri yer aldı.

Serginin açılışını yapan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, katılımcılara ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Erdoğan, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlere belgelerinin takdim edildiği sergi iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Açılış programına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdür Vekilli Murat Özdemir, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş