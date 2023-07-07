Başiskele'deki Atık Yakıt Tesisi İkinci Kez Yangınla Sarsıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi, 2 gün içinde ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 gün önce yanan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yeniden yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde kurulu atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde çıktı. Geçen 4 Temmuz'da gece geç saatlerde yangın çıkan tesisten dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, atıkların içten yandığını belirledi. İş makineleri ile de müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Polis, fabrikada 2 gün arayla 2 kez yangın çıkması konusunda soruşturma başlattı.