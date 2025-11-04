Başiskele'de Yonga Taşıyan Tır Devrildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 karayolu'nda yonga taşıyan bir tır virajı alamayarak devrildi. Olay sonrası yol trafiğe kapandı, sürücü yara almadan kurtuldu.
Ovacık Mahallesi D-130 karayolu Kullar Köprülü Kavşak mevkisi İzmit istikametinde S.A. idaresindeki 41 AIV 106 plakalı yonga yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Dorsedeki yonga yolun Gölcük yönüne savrularak, yolu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Karayolları ekipleri, yola saçılan yongaları temizlemek için çalışma başlattı.
