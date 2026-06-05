Haberler

80 metrelik uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

80 metrelik uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 80 metrelik uçurumdan düştü. Kazada yaralanan 18 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin 80 metrelik uçurumdan uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde meydana geldi. T.Ş.'nin (18) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımı ve demir korkulukları aşarak ağaçlık alanın da bulunduğu uçurumdan uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 80 metrelik uçurumdan düşen otomobilde yaralanan T.Ş., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle patika yoldan taşınarak ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Minibüs, yola çıkan ata çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Minibüs, yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız

Özel'e Trabzon'da davullu zurnalı karşılama
İstanbul'da kafede taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı

Limonata sipariş edip ortalığı birbirine katan müşteri gözaltında