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Başiskele'de Kar Yağışı Sonucu Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Başiskele'de Kar Yağışı Sonucu Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan iki kişi, bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Servetiye Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan A.P. ve E.B, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, A.P. ve E.B'yi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.P. ve E.B. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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