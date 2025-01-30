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Başiskele'de Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleşti

Başiskele'de Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleşti
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Türk Kızılay Başiskele Temsilciliği, Başiskele Belediyesinin bahçesinde kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan yetkililer, vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet etti.

Türk Kızılay Başiskele Temsilciliğince kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesinin bahçesine getirilen tırda kan vermek isteyenler, kayıt formlarını doldurduktan sonra testlerden geçti.

Görevliler tarafından işlemleri yapılanlar, sırayla kan bağışı yaptı.

Etkinliğe katılan Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, kan bağışına destek olmak için etkinlige katıldığını, vatandaşlardan da katkı beklediklerini söyledi.

Şenel, kan bağışının hayat kurtardığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Hayatın bir yerinde kendimizin, çocuğumuzun, bir yakınımızın ya da bir dostumuzun acil kan ihtiyacı oluyor. Kızılayımız bu işi ekipleriyle profesyonelce yapmakta. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, katkısı önemli." dedi.

Türk Kızılay Başiskele Şube Başkanı Oğuzhan Keleş de geçen yıl güçlü bir kan bağış dönemi geçirdiklerini, bu yıl da kan bağışlarını beklediklerini ifade etti.

Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan ise vatandaşları ve belediye personelini kan bağışına davet etti.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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