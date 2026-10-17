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Başiskele Belediye Başkanı Özlü, sağanak sonrası ekiplerin çalışmalarını inceledi

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Başiskele Belediye Başkanı Özlü, sağanak sonrası ekiplerin çalışmalarını inceledi
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Başiskele Belediye Başkanı Özlü, sağanak sonrası Yeşilyurt, Yeniköy Merkez, Serdar ve Yaylacık mahallelerini ziyaret etti. Ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Özlü, mağduriyetlerin giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, kentte etkili olan sağanağın ardından mahalleleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özlü, ilçede etkili olan kuvvetli yağıştan etkilenen Yeşilyurt, Yeniköy Merkez, Serdar ve Yaylacık mahallelerini ziyaret etti.

Özlü, ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, ekiplerin çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve günlük yaşamın normale dönmesi için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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