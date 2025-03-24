Basın Konseyi'nden Gözaltına Alınan Gazetecilere Destek Açıklaması
Basın Konseyi, son günlerde gözaltına alınan gazetecilerle ilgili yaptığı açıklamada, gazeteciliğin kamu görevi olduğunu vurgulayarak, bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti.
(ANKARA) - Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda gözaltına alınan gazetecilere ilişkin olarak, "Gazetecilik kamu görevidir, suç değildir" ifadeleri kullanıldı.
Basın Konseyi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazetecilik kamu görevidir. Suç değildir. Son günlerde yaşanan toplumsal olayları ve demokrasiye sahip çıkmak isteyen halkın tepkisini izlemek üzere görevlerini yapan gazetecilerin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel