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Yer: Denizli! Başıboş sokak köpeği, engelli vatandaşı ısırdı

Güncel Haberler

Denizli'de başıboş sokak köpeği, caddede yürüyen engelli bir şahsı ısırdı. Acıdan ağlayan şahsa vatandaşlar yardımcı olurken, görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir olay daha meydana geldi.

ENGELLİ ŞAHSI ISIRDI

Denizli'de cadde üzerinde yürüyen engelli bir vatandaşı, başıboş sokak köpeği ısırdı. Acıdan ağlayan şahıs "Ben ona ne yaptım ki" derken, çevredeki vatandaşlar ise duruma müdahale etti.

Yer: Denizli! Başıboş sokak köpeği, engelli vatandaşı ısırdı

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Haberler.com - Güncel

Sokak Köpeği Denizli Güncel Haberler

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