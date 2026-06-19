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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan ATV'de öldü; kaza kamerada

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan ATV'de öldü; kaza kamerada
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Rize'nin Pazar ilçesinde önüne fırlayan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan ATV sürücüsü Orhan Kara, aracın takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde önüne fırlayan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan Orhan Kara (43), kullandığı ATV'nin takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar kara yolunun Hamidiye mevkisinde meydana geldi. Yolda ilerlerken önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan Orhan Kara'nın kullandığı ATV, refüje çıkıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Orhan Kara, kurtarılamadı. Kentin sevilen esnaflarından olan Kara, ilçede toprağa verildi. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda duran köpeğin, park halindeki 2 otomobilin arasından yola fırladığı, sürücü Orhan Kara'nın manevra yapıp ATV'siyle takla attığı, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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