Silopi'de başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğu babası ve amcası kurtardı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde başıboş 3 köpeğin saldırısan uğrayan küçük çocuk, babası ve amcasının müdahalesiyle kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Başıboş 3 köpek, küçük erkek çocuğunu kovalamaya başladı. Yardıma koşan babası ve amcası, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırıp, çocuğu kurtardı. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun kaçmaya çalıştığı, köpekleri peşinden gittiği, durumu fark eden babası ve amcasının olaya müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı