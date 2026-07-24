Silopi'de başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğu babası ve amcası kurtardı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde üç başıboş köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, babası ve amcasının hızlı müdahalesiyle kurtuldu. Olay dün Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı; çocuğu kovalayan köpekler, yakınlarının yardımıyla uzaklaştırıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, çocuğun kaçışını, köpeklerin takibini ve ailenin kurtarma anını saniye saniye gösteriyor.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde başıboş 3 köpeğin saldırısan uğrayan küçük çocuk, babası ve amcasının müdahalesiyle kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Başıboş 3 köpek, küçük erkek çocuğunu kovalamaya başladı. Yardıma koşan babası ve amcası, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırıp, çocuğu kurtardı. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun kaçmaya çalıştığı, köpekleri peşinden gittiği, durumu fark eden babası ve amcasının olaya müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdığı görüldü.