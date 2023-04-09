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Başıboş köpekler, küçük kıza saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

Güncel Haberler

Sokakta yürüyen küçük bir kız çocuğu, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alınırken söz konusu durum sosyal medyada da tepki çekti.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

KÜÇÜK KIZA SALDIRDILAR

Henüz nerede çekildiği belirlenemeyen bir videoda, sokak köpeklerinin sokakta yürüyen küçük bir kıza saldırdığı görülüyor. Korku dolu anlar bir süre devam ederken görüntülerde daha sonra köpeklerin bölgeden uzaklaştığı ve küçük kızın ayaklanmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Başıboş köpekler, küçük kıza saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar bu soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Haberler.com - Güncel

Sokak Köpeği Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yusuf GÜÇLÜ:

Bu köpekler imha edilmeli

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