Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Silvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün gece Mehmet İhsan Karadeniz'e ait kuzuların bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler, hayvanlara saldırdı. Sesler üzerine dışarıya çıkan Karadeniz, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdı.

19 KUZU TELEF OLDU

50 kuzunun bulunduğu ağılda 19 kuzu oldu, 6 kuzu da yaralandı. Karadeniz, durumu güvenlik güçleri ile Silvan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, inceleme yaparak rapor tuttu.

İşte o ana ilişkin kareler;