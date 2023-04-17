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Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Güncel Haberler

Diyarbakır'da Mehmet İhsan Karadeniz'e ait ahıra giren başıboş köpekler, 19 kuzuyu telef ederken, 6'sını da yaraladı.

Silvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün gece Mehmet İhsan Karadeniz'e ait kuzuların bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler, hayvanlara saldırdı. Sesler üzerine dışarıya çıkan Karadeniz, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdı.

19 KUZU TELEF OLDU

50 kuzunun bulunduğu ağılda 19 kuzu oldu, 6 kuzu da yaralandı. Karadeniz, durumu güvenlik güçleri ile Silvan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, inceleme yaparak rapor tuttu.

İşte o ana ilişkin kareler;

Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Mehmet İhsan Karadeniz 3. Sayfa Güncel Haberler

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