Başçiftlik'ten İstanbul'a Kışlık Gıda Yardımı

Başçiftlik'ten İstanbul'a Kışlık Gıda Yardımı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde her yıl hasat mevsiminin ardından hazırlanan kışlık gıdalar, İstanbul'daki gurbetçi yakınlarına gönderildi. Dernek organizasyonu ile toplanan yaklaşık 100 ton gıda, kamyon ve tırlarla İstanbul'a ulaştırılacak.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde her yıl hasat mevsiminin ardından vatandaşlar tarafından hazırlanan kışlıklar, İstanbul'daki gurbetçi yakınlarına gönderiliyor.

İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Başçiftlik'teki vatandaşlar tarafından yakınlarına ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu çuval ve koliler, kamyon ve tırlara yüklendi.

Kışlık gıdalar yüklenen kamyon ve tırlar, İstanbul'a gitmek üzere uğurlandı.

Dernek başkanı İbrahim Beyazıt, AA muhabirine, her yıl ilçe merkezinden yakınlarına gönderilmek üzere hazırlanan yiyecekleri alarak İstanbul'daki sahiplerine teslim ettiklerini anlatarak, "Yaklaşık 100 ton yük toplamaktayız. Yüklerimiz özellikle Başçiftlik beyazı tescilli patates, kuru fasulye, konserve ve kuru gıdadan oluşuyor." ifadesini kullandı.

