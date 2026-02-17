Haberler

Başçiftlik'te voleybol turnuvası düzenlendi

Başçiftlik Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen 1. Başçiftlik Şehitleri Anma ve Saygı Turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi.

İlçe genelindeki kurumların katıldığı turnuvada, takımlar kıyasıya mücadele etti. İlçe Emniyet Amirliğine ait takım kupanın sahibi oldu. Kaymakamlık takımı ikinci olurken, Başçiftlik Belediyesi takımı üçüncülüğü elde etti.

Program kapsamında dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdimi gerçekleştirildi.

Turnuva ödül törenine Kaymakam Murat Görmüş, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Hatipli Belde Belediye Başkanı Cansoy Eraslan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

