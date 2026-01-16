Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 80 cm, kayak merkezinde ise 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye, yüksek kesimlerle Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 1 metreye ulaştı.
Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel