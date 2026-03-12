Haberler

Başçiftlik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde program düzenlendi.

Başçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda günün anlam ve önemi belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından bayrak gösterisi sergilendi.

Şiirler ile "Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı" isimli metnin okunmasının ardından İstiklal Marşı oratoryo gösterisi sunuldu.

"Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın serüveni" isimli sinevizyon gösterisinin ardından ilçe genelinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi."

Pograma Başçiftlik Kaymakamı Murat Görmüş, Belediye Başkanı Şaban Bolat ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak
