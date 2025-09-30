Başçiftlik'te asfaltlama çalışması yapılıyor

Başçiftlik Belediyesi tarafından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Hürriyet caddelerinde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

İlçe merkezinde trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı iki cadde üzerinde başlatılan çalışma sonrası her iki caddedeki üst yapı tamamlanarak hizmete açıldı.

Başçiftlik Belediyesi Fen İleri Müdürü Ömer Osman Bayram, yaptığı açıklamada, üstyapı çalışmaları kapsamında ilçedeki birçok alanda kilit parke çalışmasını tamamladıklarını anlatarak, "Halen çalışmaların devam ettiği alanlarımız mevcut. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ile Hürriyet Caddesi üzerinde de sıcak asfalt çalışması yaptık. Kış ayından önce üstyapı ile alakalı tüm çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.