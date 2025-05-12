Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Başçiftlik'te Anneler Günü Kutlaması

Başçiftlik'te Anneler Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Anneler Günü programında, Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından annelere karanfil dağıtıldı. Belediye Başkanı Bolat, annelerin önemine vurgu yaptı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediyesi tarafından Anneler Günü program düzenlendi.

Başçiftlik Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından annelere karanfil dağıtıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bolat, "Anne şefkattir, merhamettir, en kıymetli varlığımızdır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Merhamet ve karşılıksız sevginin örneğidir anne. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım." dedi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.