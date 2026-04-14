Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri floor curlingde yıldızlar bölge müsabakalarına katıldı

Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri, Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Bölge Floor Curling müsabakalarına katıldı.

Turnuvada Başçiftlik Ortaokulundan kızlar kategorisinde Elif Merve Kaymak ve Zeynep Kaymak üçüncü, erkeklerde de Gökdeniz Kocabay ve Salih Kesici ikinci oldu.

Gökdeniz Kocabay ve Salih Kesici, Yalova'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Turnuvayı Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Şahin ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Erkan Öztürk de takip etti.