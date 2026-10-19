Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Başbakan Carney, Wainwright'ta 4 askerin ölümünü 50 müfettişin araştırdığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta'daki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangını 50 müfettişin soruşturduğunu, çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Hafta sonu çıkan yangında 4 asker hayatını kaybetmiş, 39 yaralının tedavisi sürerken 19 kişinin durumu kritik.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde hafta sonu çıkan ve 4 askerin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 50 müfettişin soruşturma yürüttüğünü belirtti.

CBC kanalının haberine göre, Carney, parlamentodaki konuşmasında, 17 Ekim'de Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangına dair açıklamada bulundu.

Yangınla ilgili Kanada Silahlı Kuvvetleri Ulusal Soruşturma Servisinden 50 müfettişin soruşturma yürüttüğünü aktaran Carney, yangını neyin başlattığının henüz belirlenemediğini kaydetti.

Carney, "Eğitim alanında bir yangın vardı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yangın, bir dakikadan kısa sürede yaklaşık 1 kilometre sıçrayarak, askerlerin toplandığı yere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Olay

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde 17 Ekim'de yangın çıktığı ve 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith, yaralı 39 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtmiş, 19 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kanada Savunma Bakanlığı, yangının çıkış nedeninin "terör" kaynaklı olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

Sarıgül soruşturmasında kritik saatler! 15 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

Masraflar ağır geldi! Prenses 16. yüzyıldan kalma sarayını kiraya veriyor

Prenses çaresiz! Bakın kiraya çıkardığı sarayı için kaç lira istiyor
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Hülya Avşar’dan yeni karar: Dizi defterini kapattım

Son dizisi 7 bölümde final yapan Hülya Avşar kararını açıkladı
Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı

Trafik magandası aracın camını kırdı: Çocuğun feryatları yürek burktu