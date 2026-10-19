Başbakan Carney, Wainwright'ta 4 askerin ölümünü 50 müfettişin araştırdığını açıkladı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde hafta sonu çıkan ve 4 askerin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 50 müfettişin soruşturma yürüttüğünü belirtti.

CBC kanalının haberine göre, Carney, parlamentodaki konuşmasında, 17 Ekim'de Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangına dair açıklamada bulundu.

Yangınla ilgili Kanada Silahlı Kuvvetleri Ulusal Soruşturma Servisinden 50 müfettişin soruşturma yürüttüğünü aktaran Carney, yangını neyin başlattığının henüz belirlenemediğini kaydetti.

Carney, "Eğitim alanında bir yangın vardı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yangın, bir dakikadan kısa sürede yaklaşık 1 kilometre sıçrayarak, askerlerin toplandığı yere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Olay

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde 17 Ekim'de yangın çıktığı ve 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith, yaralı 39 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtmiş, 19 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kanada Savunma Bakanlığı, yangının çıkış nedeninin "terör" kaynaklı olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA