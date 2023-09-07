Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni vuran sel felaketinden yeni görüntüler! Kurtarılmayı beklerken Kelime-i Şehadet getirdiler

İstanbul'da geçtiğimiz gece yaşanan sel felaketinde o sırada Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde bulunan bir grup içeride mahsur kalmıştı. Bugün o anlara ait yeni bir görüntü ortaya çıkarken, internete düşen videoda kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen kişilerden bazılarının Kelime-i Şehadet getirdiği duyuluyor.

İstanbul'da önceki gece etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele neden olurken, Başakşehir, İkitelli, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçeleri sular altında kalmıştı. Yaşanan sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sel sularının altında kalan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde çekilen görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve büyük paniğin yaşandığı Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki olaylara ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

KURTARILMAYI BEKLERKEN KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİLER

İnternete düşen videoda kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen gruptan bazılarının Kelime-i Şehadet getirdiği duyuluyor.