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Başakşehir, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Ederek Lige 3 Puanla Başladı

Başakşehir, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Ederek Lige 3 Puanla Başladı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi. Goller 14. dakikada Operi ve 72. dakikada Shomurodov'dan geldi. Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak; Kocaelispor ise Amed SK ile karşılaşacak.

(ANKARA) - Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.

Başakşehir'in gollerini 14. dakikada Operi ve 72. dakikada Shomurodov kaydetti.

Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Amed SK ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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