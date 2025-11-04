Haberler

Başakşehir Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Ünitesi Açılışı

Başakşehir Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Ünitesi Açılışı
Güncelleme:
Başakşehir Devlet Hastanesi, hayırsever Rezan Resul Taş'ın katkılarıyla yenilenen 10 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılışını İstanbul Valisi Davut Gül ile gerçekleştirdi. Açılış töreninde hayırseverliğin önemi vurgulandı.

BAŞAKŞEHİR Devlet Hastanesi, yoğun bakım ünitesinin açılışı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı.

Başakşehir Devlet Hastanesi'nin hayırsever Rezan Resul Taş'ın katkılarıyla yenilenen 10 yataklı 2'nci seviye genel yoğun bakım ünitesi, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla hizmete alındı. Açılış törenine Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Başakşehir Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Funda Koça, hayırsever Rezan Resul Taş ve hastane personeli katıldı.

'HAYIRSEVERLERİN YAPTIĞI YARDIMLAR ÇOK KIYMETLİ'

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir yere gidersiniz ve sonrasında 'Ya iyi ki geldim, iyi ki gördüm.' dersiniz. Bugün bu açılış benim için, bizim için 'İyi ki geldik, iyi ki gördük, iyi ki sizleri tanıdık' diyeceğim bir açılış. Millet olmak böyle bir şey; iyi günde, kötü günde. Şurada 5 dakika uzaklıkta, dünyanın en güzel, en donanımlı hastanemiz var. Ondan önce burada yapılan hastaneler var. İstanbul'un çeşitli yerlerinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan 100 binlerce yatağımız var. Bunlar çok kıymetli ama daha kıymetli olan, hayırseverlerin kendilerinin harekete geçerek 'Biz şu okyanusta damla olmak istiyoruz. Biz buna katkı sunmak istiyoruz' demeleri ve bunu ailece yapmaları, çocuklarıyla yapmaları, anlatırken o hazzı almaları ve bize bunu yansıtmaları, bana göre yaptığımız 2 bin yataklı, 3 bin yataklı, 4 bin yataklı hastanelerimizden daha kıymetli. Başakşehir'e her geldiğimizde o sloganı bir kere daha yaşıyoruz, mutluluğun şehri. Bugün buraya gelen hayırseverimizin dostlarına, başta beyefendi, çocuklar olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
