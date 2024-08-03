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Başakşehir'deki Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içinde bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede ağır hasar meydana geldi.

Başakşehir'de organize sanayi bölgesi içinde yer alan mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının çıktığı atölyenin kepenkleri testere yardımıyla kesildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mobilya atölyesinde ağır hasarın meydana geldiği yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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