Başakşehir'de zincirleme trafik kazası; yaralılar var -1
Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç karıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların kurtarılması için müdahaleler devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel