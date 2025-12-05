Başakşehir'de zincirleme trafik kazası; yaralılar var -1

Başakşehir'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu trafik kazasında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel