Haberler

Başakşehir'de Zincirleme Kaza: 3 İett Otobüsü Çarpıştı, 5 Yolcu Hafif Şekilde Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ani fren nedeniyle 3 İETT otobüsü çarpıştı ve 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

(İSTANBUL) - Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ani fren nedeniyle 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Başakşehir İlçesi Arnavutköy Yolu Durağı mevkinde bugün sabah saat 06: 48'de ani fren nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. İETT; 5 yolcunun hafif yaralandığı kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"15 Ocak 2026 tarihinde Başakşehir İlçesi Arnavutköy Yolu Durağı mevkinde saat 06: 48 de ani fren sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, kazada 3 aracımız etkilenmiştir. Söz konusu kaza sebebiyle 5 yolcumuz hafif şekilde yaralanmış, durumları ile Kurumumuzca yakından ilgilenilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası

Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı