Haberler

Başakşehir'de Silahlı Saldırı: 24 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Başakşehir'de Silahlı Saldırı: 24 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de arkadaşlarıyla yürüyen Eyüphan F., otomobilden açılan ateş sonucu kasığına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, genç hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

BAŞAKŞEHİR'de Eyüphan F.(24), arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eyüphan F. hastaneye kaldırılırken, polisin şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 00.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 arkadaşıyla sokakta yürüyen Eyüphan F. henüz kimliği belirlenemeyen ve otomobille olay yerine gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, yanlarındaki silahla Eyüphan'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan 2'sinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eyüphan F., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptığı incelemelerde 4 boş kovan tespit etti. Diğer yandan çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen Eyüphan F.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

ARKADAŞLARI BAŞINDA BEKLEDİ

Diğer yandan olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Bu sırada vücuduna kurşunların isabet ettiği Eyüphan F. yere yığılıyor. Arkadaşlarının başında beklediği Eyüphan F. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı

Eşek, muhtara saldırdı
Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Köklü kulübü satın alıyor
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?

Sözcü Peskov doğruladı! CIA Direktöründen sürpriz ziyaret
Lyon taraftarları Fenerbahçe'yi uyutmadı

Şu yapılana bakın! Sabaha kadar uyutmadılar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor

Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi