Başakşehir'de 'Yaz Dostum' Şiir ve Hikaye Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Başakşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi işbirliğinde hayata geçirilen "Yaz Dostum" şiir ve hikaye yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Düşünce Akademisi koordinasyonunda Şehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bıyıklı, edebiyatın kuşatıcı olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin şiir ve hikaye yazması ve okuması geleceğimiz adına umudumuzu artırıyor. Edebiyat, hangi mesleği seçerlerse seçsinler, gençlerimize hayatın her alanında rehberlik edecektir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile kültür ekibine teşekkür eden Bıyıklı, ödül alan gençlere edebiyattan kopmamaları tavsiyesinde bulunarak, genç kalemleri yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Furkan Özdemir'in Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin şiirlerini yorumladığı etkinlikte, Mahmut Bıyıklı, Başakşehir Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Çağatay Özüer ve şair-yazar Bestami Yazgan, kazanan gençlere ödüllerini takdim etti.