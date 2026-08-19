Haberler

Başakşehir'de Servis Minibüsü Alevlere Teslim Oldu

Başakşehir'de Servis Minibüsü Alevlere Teslim Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

İkitelli'de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde işçileri taşıdıktan sonra park edilen 34 LVV 587 plakalı servis minibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmaya başlandı
Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 hap ele geçirildi
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş

Asensio sorusuna verdiği tepki olay oldu
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail’in Suriye saldırısı bardağı taşırdı! ABD’den Türkiye hamlesi