Başakşehir'de Polisle Şüpheliler Arasında Arbede
Başakşehir'de polis, şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtan inen iki kişi polisle arbede yaşayıp kaçmaya çalışırken, polis havaya ateş açarak şüphelileri gözaltına aldı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi meydana geldi. Polis ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçtan inen iki şüpheli polis ekiplerine karşı çıkarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, şüphelileri durdurmak istedi. Yaşanan arbede sırasında polisle şüpheliler arasında geçen 'Bir yere gidemezsin, seni vururum' diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
