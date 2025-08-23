Başakşehir'de Polisle Şüpheliler Arasında Arbede

BAŞAKŞEHİR'de polisin denetim noktasında şüphelenerek durdurduğu 2 kişi, polise mukavemet göstererek kaçtı. Ekiplerin şüphelileri havaya ateş açarak gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi meydana geldi. Polis ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçtan inen iki şüpheli polis ekiplerine karşı çıkarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, şüphelileri durdurmak istedi. Yaşanan arbede sırasında polisle şüpheliler arasında geçen 'Bir yere gidemezsin, seni vururum' diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.