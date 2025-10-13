Başakşehir'de Otomobil Durağa Çarptı: 1 Yaralı
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına çarparak durakta bekleyen 58 yaşındaki Yüksel K.'nın yaralanmasına neden oldu. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir'de otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Dolapdere Sanayi Sitesi otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen Yüksel K. (58) yaralandı.
Yaralıya ilk müdahaleyi o sırada olay yerinden bulunan TÜDAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri yaptı.
Yüksel K. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle durakta hasar oluşurken, bölgede bir süre aksayan trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel