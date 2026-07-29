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Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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BAŞAKŞEHİR’de otluk alanda yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de otluk alanda yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yanında çıktı. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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