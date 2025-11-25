Haberler

Başakşehir'de Muvazaalı Eczane Operasyonu: 2.500 İlaç Ele Geçirildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Başakşehir'de muvazaalı olarak işletilen bir eczanede gerçekleştirilen operasyonda 2.500 adet ilacın ele geçirildiğini açıkladı. Eczane sahibine yönelik yapılan denetimlerde yasal olmayan satışların tespit edildiği bildirildi.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başakşehir'de muvazaalı olarak işletilen bir eczanenin sahibinin evine yapılan operasyonda 2 bin 500 adet ilacın ele geçirildiğini duyurdu.

Abdullah Emre Güner'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İl Sağlık Müdürlüğümüze Başakşehir'de faaliyet gösteren bir eczanenin muvazaalı olarak işletildiği ve yüksek miktarda ilaç satışı yaptığı yönünde ihbar ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 30.07.2025'te eczanede yapılan denetimde SGK'ya satılmış ilaçların raflarda bulunduğu, İTS kayıtlarında görünen çok sayıda ilacın ise eczane içinde fiziki olarak bulunmadığı tespit edildi.Bu kapsamda 04.08.2025'te eczane hakkında muvazaa incelemesi başlatıldı, Faturasız satışlar için Vergi Dairesi'ne, SGK'ya satılmış ilaçlar için SGK'ya, Etik ihlaller nedeniyle Bölge Eczacı Odası'na gerekli bildirimler yapıldı. Ayrıca Müdürlüğümüzce gerekli idari para cezaları uygulanarak yetkisiz satış yaptığı belirlenen şahıs hakkında arama ve el koyma talebinde bulunuldu. 04.11.2025'te, Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüzle ortak düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde koliler ve bavullar içinde yaklaşık 2 bin 500 adet ilaca el konuldu. Vatandaşlarımızın ilaca doğru, güvenli ve yasal yollarla ulaşmasını engelleyen tüm izinsiz ticaret ve muvazaa girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
