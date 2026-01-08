Haberler

Başakşehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada


Başakşehir'de bina içindeki park halindeki motosiklet, bir kişinin uğraşarak çalıştırmasının ardından çalındı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Başakşehir'de bina içindeki park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, Başakşehir Mahallesi'nde bina içinde park halinde olan 34 KFT 906 plakalı motosikletin yanına bir kişi geldi.

Bir süre kontak kısmıyla uğraşarak motosikleti çalıştıran şüpheli araçla uzaklaştı.

Öte yandan, motosikletinin çalındığını fark eden vatandaş polise şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
