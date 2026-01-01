Başakşehir'de kontrolden çıkan tırın çarptığı bina boşaltıldı

Başakşehir'de, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkan, vinç taşıyan tırın çarptığı 2 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde, iş makinesiyle çekilen tır, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

Önce 2 otomobile çarpan tır ardından 2 katlı binanın girişindeki dükkana çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 daire ile 3 dükkan bulunan binada ikamet eden 30 kişiyi tahliye etti.

Cadde trafiğe kapatılırken ekiplerin tırı kaldırma çalışması sürüyor.

Tırın çarptığı bina ile çevresi dron kamerasıyla görüntülendi.

İş makinesiyle çekilen tırın binaya doğru kayması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.