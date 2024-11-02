Başakşehir'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 81 Yaşındaki Doktor Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de kombi bacasının yerinden çıkmasıyla karbonmonoksit gazından zehirlenen Doktor Zafer Nuhoğlu (81) hayatını kaybederken eşi Asiye Nuhoğlu (79) ile oğlu Mert Nuhoğlu (45) hastaneye kaldırıldı. Nuhoğlu ailesinin dün akşam kendilerini kötü hissettikleri için gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gittikleri ancak kendi rızalarıyla akşam eve döndükleri öğrenildi.

Olay, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'nde bir dairede yaşandı. Zafer Nuhoğlu ve eşi Asiye Nuhoğlu'nu oğulları ziyarete geldi. Ancak aile dün akşam yedikleri yemekten zehirlendiklerini düşünerek hastaneye gitti.

Burada yapılan tedavinin ardından Nuhoğlu ailesi iyi hissettiğini söyleyerek rızalarıyla hastaneden ayrıldı. Bu sabah işe gitmeyen Zafer Nuhoğlu'nun sekreteri kendisine ulaşamayınca komşularını aradı. Aynı anlarda eşi de Mert Nuhoğlu'na ulaşmaya çalıştı ve komşuları arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine komşular kapıyı kırarak eve girdi. İçeride aileyi baygın halde buldular. Polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zafer Nuhoğlu'nun hayatını kaybettiğini, Asiye ve Mert Nuhoğlu'nun ise baygın olduğunu belirledi. Asiye ve Mert Nuhoğlu ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Zafer Nuhoğlu'nun cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Nuhoğlu ailesinin evlerindeki kombinin bacasının yerinden çıktığı, ailenin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruldu. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de gaz sızıntısıyla ilgili inceleme başlattı.