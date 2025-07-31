Başakşehir'de Kamyonet Devrildi, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Başakşehir'de Kamyonet Devrildi, Trafik Yoğunluğu Oluştu
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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda bir kamyonetin devrilmesi sonucu Edirne istikametine giden yolda iki şerit trafiğe kapatıldı ve yoğunluk oluştu.

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Olimpiyat Stadı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine iki şerit trafiğe kapatılırken, kaza nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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