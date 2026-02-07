Haberler

Başakşehir'de Çukurda İşçi İhmaline Kurtarma Operasyonu

Güncelleme:
İstanbul Başakşehir'de İSKİ'nin gerçekleştirdiği bir çalışma sırasında bir işçi, açılan çukura düşerek yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti ve yaralı işçinin hızlı bir şekilde kurtarılması için çalışmalar başladı. Bölgedeki durum kontrol altına alınarak güvenlik önlemleri alındı.

Başakşehir'de İSKİ'nin çalışması sırasında 1 işçi çukura düştü. Kurtarma çalışması başladı.

