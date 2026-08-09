Başakşehir'de Otobüs Kazası: 4 Yaralı
Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir yolcu otobüsü, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü sürücüsü ve İETT'deki 3 yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, 34 TN 1835 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA