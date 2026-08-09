Haberler

Başakşehir'de Otobüs Kazası: 4 Yaralı

Başakşehir'de Otobüs Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir yolcu otobüsü, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü sürücüsü ve İETT'deki 3 yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, 34 TN 1835 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar

Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı

Joe Biden'dan kötü haber
Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi

İstanbul'da 'sahte hakim' skandalı