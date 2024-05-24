Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
Başakşehir'de bulunan Sinoplular Derneği'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
DERNEĞE SALDIRIDA 5 YARALI
Altınşehir Mahallesi'ndeki Sinoplular Derneği'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.