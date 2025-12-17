Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 ağır yaralı
Başakşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel