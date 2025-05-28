Caddenin ortasında çırılçıplak yürüdü, sonra kaldırıma uzandı
İstanbul Başakşehir'de bir kadın, caddede çıplak halde yürüdü. Kadın bir süre sonra kaldırıma uzanırken, skandal anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Başakşehir'de bir kadın, caddede üzerinde hiçbir kıyafet olmadan yürürken görüntülendi.
YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
Olay bugün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Bir kadının asfalt yolda çıplak olarak yürüdüğü anlar bir motosikletli tarafından kask kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde, kadının kendisine seslenen motosikletliye aldırış etmeden yolda yürüyerek, kaldırım üzerine yattığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel