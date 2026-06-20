Başakşehir'de başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

Başakşehir'de boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde cesetin S.Ç'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli V.Ç.'yi gözaltına aldı.