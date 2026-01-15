Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı; yaralılar var

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

