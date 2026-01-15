Haberler

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı; yaralılar var

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı; yaralılar var
Güncelleme:
Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananların olduğu ve olay yerine sağlık ile polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
