Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'nda Türkü Şöleni Düzenlendi

Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'nda Türkü Şöleni Düzenlendi
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Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, türkü söylerken ezgilerin hikayelerini anlattıkları bir şölen düzenledi. Etkinlikte, Türk Halk Müziği'ne katkıda bulunan öğretmenler, geleneksel kültürü gelecek nesillere aktarma amacını vurguladı.

Başakşehir Cumhuriyet İlkokulunda görevli öğretmenler, düzenlenen şölende hem türkü söyledi hem de ezgilerin hikayelerini anlattı.

Türk Halk Müziğine gönül veren ilkokul öğretmenleri, halk ozanı Neşet Ertaş'ın, "Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur çünkü kötü insanların türküsü yoktur." sözünden hareketle "Türkü Şöleni" düzenledi.

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte sahneye çıkan öğretmenler, farklı yörelere ait türküleri seslendirmelerinin yanı sıra ezgilerin hikayelerini içeren sunumlar yaptı.

Konseri, Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri, veliler ve çok sayıda ilçe sakini izledi.

Okul Müdürü Orhan Aydın, AA muhabirine, atalardan devralınan kültürü gelecek nesillere aktarmanın bilinci ve sorumluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Bir süre önce ilkini gerçekleştirdikleri şölenin ikincisini düzenlediklerini ifade eden Aydın, türkülere hikayeleriyle hayat vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Aydın, ilk programın gördüğü yoğun ilginin ikincisi için kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
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