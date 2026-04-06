Seydişehir'de felç geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansı ile sevk edildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde baş ağrısı nedeniyle hastaneye giden 78 yaşındaki Dudu Bakır, felç geçirdiği anlaşılınca hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Bahçelievler Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Dudu Bakır evinde başına giren şiddetli ağrı nedeni ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bakır'ın Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde felç geçirdiği anlaşılması üzere Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun