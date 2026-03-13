KDP Başkanı Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack bölgedeki "son gelişmeleri" görüştü

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani ile Barrack telefonda görüştü.

Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak'ın ABD için önemli olduğunu ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların "iki tarafın da çıkarına olacak" şekilde çözülmesine destek olacaklarını belirtti.

Barzani de IKBY'nin her zaman tüm bölge için istikrar ve barış istediğini, Kürt halkının her zaman demokrasiye, birlikte yaşamaya ve diyaloğa inandığını ifade etti.

Ayrıca Barzani, "bazı yasa dışı güçlerin IKBY'e yönelik saldırılarına" da değindi.

Barrack ile Barzani, IKBY ve Irak'ın bu savaştan uzak tutulması ve korunması gerektiği konusunda mutabık kaldı.